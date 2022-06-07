Бывшая работница "Первого канала" Марина Овсянникова, отвечая на обвинения со стороны украинцев, заявила, что является украинкой а не русской, и что собирается сменить фамилию на девичью - Ткачук.

Об этом она сообщила в Facebook.

Овсянникова заявила, что "война - это коллективная вина русских", так как убивал людей в Буче и бомбил Мариуполь не Путин, а "конкретные военные преступники".

Напомним, Овсянникова сейчас работает в немецком Welt, она приехала в Украину делать репортаж о войне, но столкнулась с войной хейта.

Как и в случае с журналистом Александром Невзоровым, причина - российское происхождение.

Вчера к этой кампании присоединился министр культуры Ткаченко, который предложил запретить Овсянниковой въезд в Украину.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.