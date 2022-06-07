Бывшая журналистка российского "Первого канала" Марина Овсянникова ответила на призыв министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко запретить ей въезд в Украину.

Об этом она написала в Фейсбуке.

"Мои личные результаты борьбы с бессмысленной войной. Украинские власти хотят заблокировать мой въезд в страну. Власти России лишить меня гражданства", - написала журналистка.

Напомним, Овсянникова устроила антивоенную акцию, выйдя в прямой эфир российского "Первого канала" с плакатом "Нет войне". После чего была вынуждена уехать из РФ.

Однако в Украине многие выступают против неё, обвиняя в том, что она ранее долгое время работала на российском госканале, а также заявляя, что Овсянникова своим поступком создаёт образ "хороших русских".

Из-за этого в Киеве отменили ее пресс-конференцию. Кроме того, Овсянникову занесли в базу "Миротворца".

Также мы писали о том, что недавно экс-журналистка "Первого канала" Овсянникова приехала в Одессу. В Украине Овсянникова, судя по всему, представляет немецкий еженедельник Die Welt, куда устроилась работать после антивоенного перфоманса на "Первом канале".