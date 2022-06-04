Бывшая журналистка "Первого канала" Марина Овсянникова, которой активисты не дали выступить в Киеве, приехала в Одессу, откуда она родом.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Миллионный город опустел. Почти половина его жителей - уехали. Остальные-живут в постоянном страхе", - написала она о том, что российские ракеты обстреливают Одессу.

Официальный спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук назвал Овсянникову "московской мерзостью".

В Украине Овсянникова, судя по всему, представляет немецкий еженедельник Die Welt, куда устроилась работать после антивоенного перфоманса на "Первом канале".

Украинцы в Берлине протестовали за увольнение Овсянниковой из газеты Welt. Руководство издания им отказало.

А в Украине Овсянникову занесли в базу "Миротворца".