Выступившая с антивоенным перфомансом в эфире российского "Первого канала" Марина Овсянникова попала в базу "Миротворца".

Ей вменяют "Участие в информационно-пропагандистских спецоперациях кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию".

Ранее мы писали, что Марина Овсянникова, бывшая журналистка Первого канала РФ, сегодня должна была выступить с пресс-конференцией в Киеве. Однако как стало известно вчера, пресс-конференция Овсянниковой отменяется из-за "негативного общественного резонанса". По информации "Громадського радио", директор Института журналистики Владимир Ризун тоже отказался провести встречу студентов с Овсянниковой.

Мы рассказывали, что после того, как Овсянникова вышла с антивоенным плакатом, ее оштрафовали всего на 280 долларов. После этого редактор написала заявление об увольнении с Первого канала.

Кроме того, в России на нее завели административное дело за дискриминацию войск Российской Федерации.

После случившегося Овсянникова уехала за границу. Сначала она призывала к тому, чтобы снять с России санкции, выступая на итальянском телеканале. Потом она стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt.