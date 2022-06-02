Канадский журналист Нил Хауэр, который только вчера покинул Донбасс, заявил, что солдаты ВСУ "гибнут сотнями и тысячами".

Накануне отъезда он написал несколько постов о ситуации на фронте. Хауер пишет, что "украинские войска борются за каждую пядь земли на Донбассе".

"Но они умирают. Сотнями и тысячами они гибнут, перемалываемые российской военной машиной", - заявил журналист.

Также он опубликовал переписку с украинским военным, с которым познакомился в Славянске.

Тот, по словам журналиста, воевал в Лимане. Офицер ВСУ сообщил Хауэру, что в его подразделении из 60 человек в живых осталось четверо.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет от 60 до 100 солдат в боях на востоке страны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.