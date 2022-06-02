Журналист рассказал о потерях среди украинских бойцов. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Канадский журналист Нил Хауэр, который только вчера покинул Донбасс, заявил, что солдаты ВСУ "гибнут сотнями и тысячами".

Накануне отъезда он написал несколько постов о ситуации на фронте. Хауер пишет, что "украинские войска борются за каждую пядь земли на Донбассе".

"Но они умирают. Сотнями и тысячами они гибнут, перемалываемые российской военной машиной", - заявил журналист.

Также он опубликовал переписку с украинским военным, с которым познакомился в Славянске.

Тот, по словам журналиста, воевал в Лимане. Офицер ВСУ сообщил Хауэру, что в его подразделении из 60 человек в живых осталось четверо.

Канадский военкор Нил Хауэр сообщил, сколько военных ВСУ умирает на Донбассе

Канадский военкор Нил Хауэр сообщил, сколько военных ВСУ умирает на Донбассе

Канадский военкор Нил Хауэр сообщил, сколько военных ВСУ умирает на Донбассе

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет от 60 до 100 солдат в боях на востоке страны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS. 

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