Тернопольский журналист Виталий Дерех, который воевал под Попасной, погиб во время боя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил однополчанин Виталия, политолог и историк Андрей Ковалев.

"Вчера во время боев с российскими оккупантами в районе Попасной, в результате авиаудара погиб за свободу Украины мой пластовый собрат Виталий Дерех. Уроженец Тернополя, известный в Тернополе журналист, художник, пластун, член куреня "Орден Залізної Остроги", - написал Ковалев.

Скриншот: Facebook/Andriy Kovalov

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