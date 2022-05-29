Во время боя под Попасной погиб журналист Виталий Дерех
Тернопольский журналист Виталий Дерех, который воевал под Попасной, погиб во время боя.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил однополчанин Виталия, политолог и историк Андрей Ковалев.
"Вчера во время боев с российскими оккупантами в районе Попасной, в результате авиаудара погиб за свободу Украины мой пластовый собрат Виталий Дерех. Уроженец Тернополя, известный в Тернополе журналист, художник, пластун, член куреня "Орден Залізної Остроги", - написал Ковалев.
Скриншот: Facebook/Andriy Kovalov
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