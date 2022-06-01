В центре города почтили память убитых россиянами детей в Украине. Фото: t.me/andriysadovyi

В среду, 1 июня, в Международный день защиты детей, во Львове провели акцию, чтобы почтить память 243 погибших с начала войны украинских детей.

На центральной площади города - площади Рынок поставили пустые школьные автобусы с детскими игрушками и рюкзаками на сидениях.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый в Telegram-канале. Также он опубликовал соответствующие фото.

"Экскурсия, которая никогда не состоится. Сегодня школьные автобусы на площади Рынок пустые. 243 ребенка больше никогда не приедут во Львов", - написал он, призвав весь мир "объединиться для того, чтобы остановить эти страшные преступления".

В пресс-службе Львовского горсовета пояснили, что в этих автобусах могли поместиться 243 ребенка, однако войны - они пустые.

Во Львове поставили пустые школьные автобусы, чтобы почтить память погибших детей

Во Львове поставили пустые школьные автобусы, чтобы почтить память погибших детей

Во Львове поставили пустые школьные автобусы, чтобы почтить память погибших детей

Во Львове поставили пустые школьные автобусы, чтобы почтить память погибших детей

Во Львове поставили пустые школьные автобусы, чтобы почтить память погибших детей

Во Львове поставили пустые школьные автобусы, чтобы почтить память погибших детей

Во Львове поставили пустые школьные автобусы, чтобы почтить память погибших детей

Напомним, ранее в середине марта в центре Львова поставили 109 пустых колясок в память о погибших в войне детях.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

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