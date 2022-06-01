В среду, 1 июня, в Международный день защиты детей, во Львове провели акцию, чтобы почтить память 243 погибших с начала войны украинских детей.

На центральной площади города - площади Рынок поставили пустые школьные автобусы с детскими игрушками и рюкзаками на сидениях.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый в Telegram-канале. Также он опубликовал соответствующие фото.

"Экскурсия, которая никогда не состоится. Сегодня школьные автобусы на площади Рынок пустые. 243 ребенка больше никогда не приедут во Львов", - написал он, призвав весь мир "объединиться для того, чтобы остановить эти страшные преступления".

В пресс-службе Львовского горсовета пояснили, что в этих автобусах могли поместиться 243 ребенка, однако войны - они пустые.

Напомним, ранее в середине марта в центре Львова поставили 109 пустых колясок в память о погибших в войне детях.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

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