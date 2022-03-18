В центре Львова провели акцию, чтобы почтить память сто девяти погибших с начала войны украинских детей. На центральной площади города - площади Рынок поставили 109 пустых колясок.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единственным щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной", - написал Садовый.

Он также призвал горожан фотографировать акцию о преступлениях России и распространить ее в социальных сетях с хештегом #closethesky.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

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