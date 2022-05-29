В Министерстве охраны здоровья рассказали украинцам, как сберечь детскую психику во время войны и избежать нервных тиков.

Об этом сообщает в Facebook соответствующая инфографика МОЗ.

Из-за войны украинцы переживают значительную психологическую нагрузку. Этот сложный период отражается на жизни каждого, особенно на детях, их нервная система еще не сформирована окончательно. Последствиями могут быть проявления нервных тиков, заикания, депрессии и тревожных состояний. Поэтому родители и близкие должны приложить все усилия, чтобы минимизировать негативное влияние психотравматических факторов войны. Одно из самых частых проявлений неврологических нарушений, которое проявляется у детей посредством резких, неконтролируемых движений или звуков - это тики.

Что же делать, чтобы минимизировать стресс для детей и сохранить детскую психику? МОЗ дает следующие рекомендации:

детей до 10 лет не рекомендуется допускать к просмотру новостей;

нельзя обсуждать новости в присутствии детей;

создавайте игровые моменты - дети очень хорошо вовлекаются в игру, даже когда звучит сигнал воздушной тревоги;

необходимо отвлекать ребенка от происходящего: в укрытии можно читать книги и разговаривать о планах на будущее.

Причины возникновения нервных тиков у детей, а также методы борьбы с ними можно увидеть в соответствующей инфографике МОЗ.

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