Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина теряет в боях на востоке страны от 60 до 100 солдат в день. По его словам, сейчас там складывается самая тяжелая ситуация.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Newsmax.

"Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою", - сказал Зеленский.

По его словам, Россия исчерпает желание продолжать боевые действия в южных и восточных регионах Украины, поскольку "мир объединяется вокруг нашего суверенитета".

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.