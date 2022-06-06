Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал запретить въезд в Украину бывшей журналистке "Первого канала" Марине Овсянниковой, которая сейчас приехала в Одессу.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Что она делает в Украине? Это хороший вопрос. Потому что, очевидно, стоит уже пересматривать правила, по которым в Украину пускают россиян. На вопрос надо отвечать: что в немецких медиа делает эта журналистка и зачем ее пускали в Украину", - сказал Ткаченко.

Напомним, что Овсянникова устроила антивоенную акцию, выйдя в прямой эфир российского "Первого канала" с плакатом "Нет войне". После чего была вынуждена уехать из РФ.

Однако в Украине многие выступают против неё, обвиняя в том, что она ранее долгое время работала на российском госканале, а также заявляя, что Овсянникова своим поступком создаёт образ "хороших русских" (подозревая, что ее антивоенная акция была чуть ли не "спецоперацией" российских властей). Также не понравилось то, что Овсянникова критиковала западные санкции, которые бьют по россиянам.

Из-за этого сначала в Киеве отменили ее пресс-конференцию, потом по приезду в Одессу спикер ОВА назвал ее "московской мерзостью", а вдобавок Овсянникову занесли в базу "Миротворца".

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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