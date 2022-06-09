В четверг, 9 июня, в Украине идет уже 106-й день войны с Россией.

Основные бои сейчас проходят в Донецкой и Луганской области - под Славянском и вокруг Северодонецка-Лисичанска.

РФ продолжает обстреливать и другие регионы Украины. Чаще всего под удар попадают Харьковская, Черниговская, Сумская области, Харьков и Николаев.

Подробнее о том, как прошел предыдущий день и какие прогнозы по поводу войны, читайте в итогах за 8 июня.

Ниже хроника новостей за 9 июня. Материал обновляется.

9 июня

10:03 Ночью по Новоград-Волынскому в Житомирской области нанесли ракетный удар. Попали по многоэтажке.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет, сообщил глава житомирской ВА Виталий Бунечко.

09:55 Свежий отчет разведки Великобритании:

- Бои в Северодонецком котле продолжаются, но Россия также активизировала усилия по продвижению южнее Изюма.

- Продвижение России на Изюмском направлении застопорилось с апреля, после того как украинские войска умело использовали местность для замедления продвижения России. Подразделения РФ, вероятно, остаются недостаточно укомплектованными, несмотря на попытки восстановит силы

- Россия, вероятно, стремится набрать обороты в районе Северодонецка-Изюма, чтобы оказать дальнейшее давление на Северодонецк и получить возможность продвинуться вглубь Донецкой области.

09:51 По городу Стаханову в "ЛНР" (декоммунизированное название - Кадиевка) нанесен сильный удар. Поднимается черный дым.

Фотографию опубликовал украинский журналист Роман Бочкала. Также есть видео, снятое пользователями соцсетей изнутри города.

Бочкала сообщил о том, что попало по стадиону, где якобы базировалась российская "ЧВК Вагнера".

"ЛНР" утром сообщила об ударе по Стаханову из РСЗО и ранении трех местных жителей. Куда именно был "прилет" - не сообщалось.

09:46 Печерский райсуд Киева разрешил спецрасследование против бывшего замсекретаря СНБО - из-за разгона "студенческого майдана" 30 ноября 2013 года.

Имя не называют, но речь, очевидно, о Владимире Сивковиче, который занимал на тот момент указанный пост.

Это решение даст обвинению возможность провести досудебное расследование в отношении Сивковича при его отсутствии (он в розыске).

По данным следствия, в 2013 году Сивкович организовал и контролировал разгон участников протеста на майдане.

Напомним, против Сивковича 20 января были введены санкции США. Его обвинили в том, что в 2021 году он работал с российской разведкой.

А 23 января фамилия Сивковича фигурировала в британских новостях, якобы он был в числе членов "оккупационного правительства", которое должны были установить россияне в Киеве.

09:35 В ВОЗ не подтверждают информацию о вспышке холеры в Мариуполе. О такой вероятности недавно сообщал советник мэра Петр Андрющенко.

В организации лишь констатируют, что "война увеличивает риск возникновения инфекционных болезней" в городе.

"В Мариуполе из-за повреждений вода смешалась с канализационными стоками. С учетом рисков холеры мы заранее доставили и создали необходимые запасы средств для лечения холеры и вакцинации" - заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Напомним, в мае региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан заявляла о риске холеры в Мариуполе из-за многочисленных прорывов водопровода.

Советник мэра Андрющенко посвятил холере в городе несколько постов и комментариев. Он заявлял, что "власти" закрыли город на выезд, вероятно, из-за эпидемии, а также не дают доступа к пляжам. Также он предполагал, что холеру в Мариуполь завезли россияне.

09:11 Украина может получить от Германии обещанное Шольцем ракетное оружие не раньше зимы, пишет Business Insider.

Комплексы ПВО "Iris-T" будут готовы в ноябре-декабре, а ракетные системы залпового огня "Mars II" требуют замены программного обеспечения перед отправкой.

08:50 "Российский десант" в управлении "ДНР" продолжается.

Заместителем нового донецкого "премьера" Виталия Хоценко стал ещё один российский чиновник - Евгений Солнцев.

Ранее он работал помощником министра строительства РФ, а также руководил филиалом РЖД - дирекцией по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта.

08:45 Карта предполагаемого российского контроля в районе Святогорска.

Как видим, часть российских операций уже на правом берегу Северского Донца, сообщает Институт изучения войны.

Впрочем, он уточняет, что это данные российской стороны.

По другим данным, реку в этом районе по состоянию на вчерашний вечер россияне ещё не форсировали.

08:36 Вчера вечером противник активно обстреливал промзону Северодонецка, которую контролируют ВСУ.

Губернатор Сергей Гайдай рассказал, что было два "тяжёлых" попадания по цехам завода "Азот".

08:14 Американская газета The Independent выпустила отчет разведки по Украине, который попал в ее распоряжение.

Картина там рисуется для Украины мрачная. Орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

Ракеты для РСЗО у Киева почти исчерпались. Превосходство россиян в воздухе очень велико, и сбивать их самолеты удается редко.

Противотанковые средства хорошо работали на первом этапе войны, а сейчас, когда решающей стала роль дальнобойной артиллерии, они теряют свое значение.

Украина в результате этого несет большие потери, участились случаи дезертирства и сдачи в плен. Украина имеет 550 пленных россиян, у РФ более 5600 украинцев.

08:12 Детали вчерашнего взрыва в Харькове от ГосЧС.

Около 23:00 из-за обстрела начались пожары в зданиях кафе, магазина и школьной библиотеки Новобаварского района. Повреждения получило здание школы.

Предварительно два человека погибло, еще четверо травмированы.

08:11 Агентство Bloomberg пишет о том, что до конца года в США могут исчерпаться собственные запасы "Стингеров" и "Джавелинов", которые идут на помощь Украине. В редакционной колонке издание пишет, что быстро развернуть производство этого вооружения американский ВПК не может.

Причина - политика последних лет, связанная с тем, что цепочки поставок были завязаны на ограниченное количество поставщиков для критически важных компонентов. Многие их них оказались "хрупкими" (то есть, ненадежными).

В связи с этим журналисты "Блумберга" требуют от Байдена "принять законопроекты о военном финансировании и уполномочить министерство обороны заключать долгосрочные контракты с поставщиками оружия, что позволит им инвестировать в дополнительные мощности".

В общем - дайте больше денег на военное производство.

Судя про всему, на фоне войны в Украине американский ВПК включает лоббизм на полную мощность.

08:10 Пишут, что в Польше недалеко от границы Украины засняли установку ракетно-залпового огня M270 американского производства.

Такие системы в Украину собиралась поставить Великобритания, но пока, насколько известно, их в стране пока что нет.

Но, возможно, скоро появятся.

08:09 Сводка Генштаба ВСУ на утро 9 июня. Основное:

1. В направлении Славянска идут штурмовые действия в районах Богородичного и Долгенького. Обстреляли Татьяновку, о захвате которой вчера писали российские телеграм-каналы, но потом это было опровергнуто.

2. Нанесен ракетный удар по Краматорску.

3. Был неудачный для противника штурм Тошковки к югу от Лисичанска. Ведутся бои за Роты, Николаевку и Камышеваху в районах Попасной и Светлодарска.

08:08 Оперативное командование "Юг" подтверждает, что Россия начала размещать на катерах своего флота зенитно-ракетный комплекс "Тор".

Он может сбивать "Байрактары".

Также сейчас в Черном море находятся три носителя "Калибров" с 28 ракетами.

08:07 Вслед за ставленниками России в Запорожской области, в Херсоне тоже заявили, что готовятся к "референдуму".

По словам "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, голосование о вхождении в состав России планируют провести до конца года.

В общем, судя по всему, конец года - это примерные сроки окончания военной кампании, которые наметил себе кто-то в РФ.

08:06 В Европе идут крупнейшие в истории учения НАТО по противовоздушной обороне. Они называются "Наследие Рамштайна", пишет The Times.

Учения идут на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии ("на пороге у Путина", как пишет издание).

Задействованы более 50 самолётов (в том числе радиоэлектронной борьбы) и расчеты средств ПВО.

Газета связывает это с возросшей опасностью ракетных ударов по Европе со стороны России.

08:00 В Харькове после вечернего удара по городу пропало телевизионное вещание. Радио продолжает работать.