В пятницу, 10 июня, в Украине уже 107-й день войны с Россией.

Россияне продолжают штурмовать Северодонецк в Луганской области, надвигаются на Славянск и Краматорск, Бахмут - в Донецкой.

Под угрозой ракетных обстрелов все регионы Украины. Чаще других, кроме областей, где идут активные боевые действия, военные РФ бьют по Харьковской, Черниговской, Сумской области, Николаеву.

Ниже мы собираем хронику сегодняшних новостей о том, что происходит на боевых и политических фронтах и в разных уголках Украины. Материал обновляется.

10 июня

10:12 В Кривом Роге возобновляет работу крупнейший в Украине металлургический комбинат "Арселор Миттал", который ранее остановился из-за войны.

10:11 Назначенные Россией "власти" Херсонской области намерены убрать границу с Крымом.

Это необходимо, в том числе, для вывоза зерна, сообщил "замглавы ВГА Херсонской области" Кирилл Стремоусов.

Напомним, что для вывоза зерна россияне также перезапускают порт Скадовска в Херсонской области.

10:03 Поговорили с москвичами об отношении к войне.

Общее настроение - «в Москве война не чувствуется».

«Если не читать новости может сложиться впечатление, что и нет войны никакой. Люди стараются поменьше об этом думать. Да, есть категория людей, которые вовлечены в происходящее, постоянно обсуждают ситуацию, собирают средства для помощи российской армии. Есть категория, которая против войны, но она старается быть незаметной или вообще уехать из страны. Но большинство людей стараются убедить себя в том, что продолжается обычная жизнь. И в Москве это сделать довольно легко. Экономической катастрофы пока не произошло. У людей пока есть деньги. И есть куда их тратить. Это как Петербург 19 века. На Кавказе война с горцами, в Польше Паскевич подавляет восстание под возмущение Европы. А в столице - светская жизнь и Пушкин в Болдино заканчивает «Евгения Онегина», - сказал «Стране» один из московских бизнесменов.

На видео - москвичи танцуют около здания ТАСС на фоне бегущей строки о смертном приговоре в «ДНР».

09:46 Как сейчас выглядит захваченная россиянами Попасная.

09:38 Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился напрямую к "ДНР" и РФ из-за смертного приговора для британцев, воевавших на стороне Украины:

"Мы призываем Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", - написал он в Twitter.

Ожидается, что сегодня глава МИД Британии Лиз Трасс поговорит со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой на эту тему.

09:32 Противник планирует захватить Северодонецк 22 июня, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Также из утренней сводки Гайдая:

- Под плотным обстрелом вся свободная часть Луганщины;

- В Северодонецке идут уличные бои;

- Трасса "Лисичанск-Бахмут остается под контролем Украины;

- Окружение украинским войскам в Луганской области не грозит;

- "Тихая" эвакуация возможна только из Лисичанска и Горской общине, туда же есть возможность завозить гуманитарку.

09:13 На Донбассе идет "артиллерийская война" и Украина проигрывает в таком противостоянии России, заявил замглавы военной разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

"Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий", - сказал он.

По его словам, Украина использует 5000-6000 артиллерийских снарядов в день.

"Мы почти израсходовали все наши боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды NATO калибра 155", – сказал он.

09:05 Президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Саль призвал Украину разминировать одесские порты, чтобы возобновить экспорт зерна, сообщает The Guardian.

Если экспорт пшеницы из Украины не возобновится, Африка "окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать ситуацию на континенте", заявил Саль.

Москва еще ранее призвала Украину разминировать воды вокруг Одессы, но Киев отказался, опасаясь нападения России.

Саль сказал, что президент РФ Владимир Путин, с которым он встречался на прошлой неделе в России, заверил его, что такого нападения не произойдет.

Но в Украине уже заявили, что этим обещаниям не верят.

09:00 Британская разведка в своей сводке начала развивать темы холеры в Мариуполе. И в целом ситуации на оккупированных территориях.

- РФ пытается предоставить основные общественные услуги населению на оккупированных территориях Украины. Проблемы существуют с доступом к питьевой воде и телефонной связью и интернет-услугами.

- Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи холеры регистрировались в городе с мая.

- Украина пережила крупную эпидемию холеры в 1995 году, с тех пор были небольшие вспышки, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.

- Медицинские службы в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: крупная вспышка холеры еще больше усугубит ситуацию.

Отметим, что международные организации и местные "власти" случаев холеры в городе не подтверждают.

08:51 Еще одно видео последствий удара по стадиону в Стаханове (ныне Кадиевка) на территории "ЛНР".

Об ударе сообщили вчера утром.

Украинские власти говорят, что на стадионе тренировались наемники ЧВК "Вагнера" (такое заявление сделал сегодня губернатор Гайдай).

В "ЛНР" подтверждают удар по стадиону "Победа". Говорят, что стреляли по объекту из РСЗО, повреждены 19 близлежащих домов.

08:40 Телеканал Sky News рассказал, "как производители оружия наживаются на конфликте" в Украине (так звучит заголовок материала).

Страны НАТО отправили Украине военной техники на сумму более 8 миллиардов долларов, а Европа хочет потратить на оборону еще 200 миллиардов евро.

Эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) говорят, что большая часть оружия идет в Украину из старых военных запасов, которые Запад начал пополнять новыми вооружениями.

Наибольшие выгоды получат американские оборонные подрядчики, такие как Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Они уже получают контракты на пополнение арсеналов не только США, но и союзных им стран.

Если говорить, например, о "Стингерах", то их Украине передали, кроме США, правительства Дании, Италии, Латвии, Литвы и Нидерландов. Raytheon уже получил 625-миллионный контракт на пополнение их запасов.

В Европе основными выгодополучателями войны в Украине издание называет британскую компанию BAE Systems и французскую Thales.

08:25 Годовая инфляция в Украине по итогам мая выросла до 18%.

Динамика следующая:

16,4% в год по итогам апреля,

13,7% - по итогам марта,

10,7% - по итогам февраля,

10% - по итогам января.

То есть, с начала войны годовая инфляция только по официальным данным выросла почти на 8%.

08:17 Смертный приговор двум британцам в "ДНР" - тема №1 английских газет этим утром.

08:16 Видео пожара на одном из предприятий в Днепре, который, как заявляет губернатор, с «прилетами» не связан.

08:15 Утром в Днепре вспыхнул мощный пожар. Он с "прилетом" не связан, заявил губернатор области Валентин Резниченко.

Дым, который видели в городе - это ЧП на одном из предприятий, не связанное с ударами. Огонь там уже потушили.

При этом Резниченко рассказал, что ракетный удар утром по области был - попало по Днепровскому району, по жертвам и разрушениям пока выясняется.

08:14 Будущий урожай в Украине может сократиться на 35-40% из-за российского вторжения, заявил CNN замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

"Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая прошлого года", - считает Высоцкий.

08:09 Карты "Института изучения войны" по ситуации на ключевых участках фронта.

В Северодонецке отражен предполагаемый захват Метелкино и Боровского - поселков, находящихся в черте города на юге. В жилой застройке граница российского контроля идет примерно до улицы Пивоварова.



Под Святогорском "Институт" допускает (но не считает подтвержденным фактом) переход противником Северского Донца и захвата Татьяновки на правом берегу.



Также видно, что российские операции ведутся у населенного пункта Долина на главой трассе, ведущей из Изюма в Славянск (это часть дороги Харьков-Ростов).

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 10 июня. Ключевые моменты:

1. Под Славянском и Лиманом активных действий противник за вечер и ночь не проводил. Это был один из самых напряженных участков фронта.

2. Противник пытается установить полный контроль над Северодонецком, безуспешно, как отмечает Генштаб. Бои продолжаются.

3. Снова были штурмы сел вблизи трассы Бахмут-Лисичанск: Нырково, Николаевка, Нагорное и Берестовое. По данным ВСУ, россияне понесли потери и отошли.

4. Наступая в направлении Воздвиженка - Роты, противник имел частичный успех. Это направление от Светлодарска на Бахмут (то есть, движение к Бахмуту с юга).

5. Под Херсоном украинские войска ведут оборону, противник перебросил туда дополнительные силы.