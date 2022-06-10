Вооруженные жители Измаильского района Одесской области напали на переселенцев из Николаева и отобрали у них автомобиль и ценности на 750 тысяч гривен.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемые напали на двух переселенцев из Николаева, находившихся в автомобиле, припаркованном на одной из улиц Измаила.

Нападавшие, угрожая огнестрельным оружием, вытащили беженцев из салона авто, повалили на землю и начали наносить удары прикладом, а также ногами по голове и другим частям тела, требуя передать им средства и ценные вещи.

Запугивая применением оружия, злоумышленники забрали средства и ценные вещи потерпевших на общую сумму почти 750 000 гривен и скрылись с места преступления на их автомобиле.

Дело передается в суд.

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