Вооруженные грабители атаковали в Одессе беженцев и отобрали у них авто и сотни тысяч гривен
Вооруженные жители Измаильского района Одесской области напали на переселенцев из Николаева и отобрали у них автомобиль и ценности на 750 тысяч гривен.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
По данным следствия, обвиняемые напали на двух переселенцев из Николаева, находившихся в автомобиле, припаркованном на одной из улиц Измаила.
Нападавшие, угрожая огнестрельным оружием, вытащили беженцев из салона авто, повалили на землю и начали наносить удары прикладом, а также ногами по голове и другим частям тела, требуя передать им средства и ценные вещи.
Запугивая применением оружия, злоумышленники забрали средства и ценные вещи потерпевших на общую сумму почти 750 000 гривен и скрылись с места преступления на их автомобиле.
Дело передается в суд.
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