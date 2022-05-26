Шокирующий случай произошел в четверг, 26 мая, в Днепре. На жилмассиве Победа неизвестный напал на 55-летнего мужчину и ножом отрезал ему нос. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

По данным издания, ЧП произошло у магазина на проспекте Героев. Пострадавшего мужчину скорая помощь увезла в больницу. При обследовании территории правоохранители нашли отрезанный нос в одном из мусорных баков. Также выяснилось, что нападавший попал на камеры видеонаблюдения. По ним видно, что он был вместе с женщиной. Сейчас на месте инцидента работает полиция, нападавшего ищут.

Напомним, на днях в Турции бывший депутат и проректор Харьковского университета имени Каразина зарезал своих детей.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.