Почти половина украинского бизнеса, покинувшего города из-за войны, которую Россия развязала в Украине 24 февраля, осела в Закарпатье.

Область приняла около 45% всех уехавших от войны компаний Украины, сообщил губернатор Виктор Микита.

Всего в область прибыли 262 предприятия, 80 из них на стадии транспортировки мощностей или обустраиваются на новом месте.

Напомним, в начале мая на Закарпатье вражеским ракетным ударом была повреждена подстанция рядом с ж/д вокзалом в Воловце.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.