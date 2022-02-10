В Тернопольской области мужчина с ножом напал на отца и родного брата. Причина ссоры в семье - мясо и алкоголь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Тернопольской области.

В ходе расследования стало известно, что отец с одним из сыновей пошел к соседу помогать колоть свинью. Младший сын в это время помогал по хозяйству односельчанину неподалеку. За проделанную работу с одними рассчитались мясом, а с другим - алкоголем.

Конфликт между родственниками возник во время ужина. Отец и брат отказались поделиться с членом семьи мясом. Это разозлило мужчину и он схватил нож, ударив им отца в грудь. За отца вступился старший сын. Однако не смог ничего сделать, нападающий ударил его в лицо и сбежал. О своем поступке он сразу рассказал соседу. Односельчанин решил убедиться в услышанном.

Зайдя во двор, обнаружил бездыханное тело пенсионера, а рядом - истекавшего кровью сына. Он сразу вызвал скорую и полицию. Однако медики констатировали только смерть 61-летнего мужчины. Другого раненого госпитализировали в реанимационное отделение.

Через несколько часов следователи совместно с участковым разыскали подозреваемого. Последний во всем сознался. Его задержали и объявили подозрение в соответствии со статьей 115 Умышленного убийства Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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