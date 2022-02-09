Полиция Вышгородского района направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который нанес смертельные ранения своей сожительнице.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

16 августа 2021 в Вышгородское районное управление полиции обратились медики, которые сообщили о том, что госпитализировали женщину в тяжелом состоянии с телесными повреждениями.

Полицейские установили, что несколькими днями ранее в поселке Дымер мужчина с сожительницей распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, во время которого мужчина нанес четыре удара кулаком в область головы женщины и отправился отдыхать.

Несколько дней потерпевшая пролежала без сознания, а мужчина в это время злоупотреблял спиртными напитками в ее квартире.

От полученных травм 48-летняя женщина скончалась в больнице.

Полиция задержала 38-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине грозит заключение сроком до 10 лет.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина застрелил свою сожительницу во время совместной пьянки. По его словам, это произошло случайно.

Также мы рассказали, что под Одессой мужчина убил сожительницу и пытался застрелиться сам, но попал в реанимацию с оторванной челюстью.