На столичной Оболони мужчина застрелил свою сожительницу во время совместной пьянки. По его словам, это произошло случайно.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Ночью 7 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение от киевлянина о том, что на улице Приречной он случайно ранил свою гражданскую жену. По адресу немедленно выехали медики и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции. На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина и женщина совместно распивали алкогольные напитки и решили развлечься с помощью оружия. Мужчина приставил к голове потерпевшей травматический пистолет и выстрелил ей в затылок”, – говорится в сообщении правоохранителей.

Во время оказания неотложной медицинской помощи 37-летняя потерпевшая скончалась. Сотрудники полиции изъяли оружие и задержали киевлянина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. По согласованию с окружной прокуратурой фигуранту готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что зарезавшего жену кортиком мужа на глазах у знакомой отправили в тюрьму на восемь с половиной лет.

Также "Страна" сообщала, что под Одессой мужчина убил сожительницу и пытался застрелиться сам, но попал в реанимацию с оторванной челюстью.