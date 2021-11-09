При поддержке публичного обвинения прокурором Голосеевской окружной прокуратуры города Киева суд объявил обвинительный приговор 50-летнему мужчине за совершение умышленного убийства супруги (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская прокуратура во вторник, 9 ноября.

Согласно материалам досудебного расследования, в феврале 2021 года между супругами возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый кортиком нанес женщине множественные ранения в область грудной клетки, от которых последняя скончалась.



Свидетелем инцидента стала знакомая, находившаяся в доме потерпевшей. Именно она вызвала стражей порядка и скорую медицинскую помощь.

По результатам первоочередных оперативно-розыскных мер правоохранители задержали злоумышленника и сообщили о ему подозрении.



Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся.



Голосеевский районный суд Киева признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Также суд удовлетворил гражданский иск отца убитой женщины о взыскании с обвиняемого морального вреда в сумме 1 млн гривень.



До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Мужчину, убившего жену, приговорили к 8,5 годам тюрьмы. Источник: Telegram/прокуратура Киева

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