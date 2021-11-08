В Киеве двое мужчин получили 10 и 15 лет тюрьмы за ограбление ради смартфонов и кольца, которое закончилось смертью одной из жертв. Суд признал их виновными в разбойном нападении и убийстве.

Об этом сообщает в Facebook Киевская городская прокуратура в понедельник, 8 ноября.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. Мужчины решили обокрасть дом в Печерском районе столицы, где проживали мужчина и женщина.

"Застав потерпевших в доме, злоумышленники потребовали отдать им ценные вещи, однако после отказа жестоко избили женщину, а мужчине, пытавшемуся её защитить, один из нападавших нанес смертельный удар деревянным брусом по голове", – говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Обвиняемые отобрали у женщины кольцо и два мобильных телефона, которые они затем продали в подземном переходе недалеко от места преступления.

Мужчины свою вину в суде не признали, но суд согласился с доводами прокурора и признал их виновными.

Одного из мужчин приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его сообщнику, который убил мужчину, дали 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Киеве осудили на 10 и 15 лет тюрьмы подельников, убивших человека ради смартфонов. Источник: прокуратура Киева

Ранее "Страна" сообщала, что в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области жертвой ограбления и покушения на убийство стала пожилая женщина 74 лет. Правоохранители задержали преступника, который проник в ее дом, украл деньги и чуть не задушил.

Также мы писали, что в Киеве две женщины украли из кармана куртки несовершеннолетней девушки телефон, но свидетель и пострадавшая сумели заметить это и вызвать полицию. Благодаря этому обе преступницы задержаны, им сообщено о подозрении.