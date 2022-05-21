В Алании гражданин Украины убил двух своих детей. Убийцей оказался проректор по научной работе Харьковского национального университета имени Каразина и бывший депутат Харьковского горсовета Алексей Навроцкий.

Об этом сообщают местные паблики в Facebook.

"Инцидент произошел около 08:30 утра, женщина кричала, что ее муж зарезал ее детей ножом и попросила помощи у жителей района. Соседи услышав крики женщины о помощи, сообщили о ситуации в экстренный вызов 112. После сообщения на место происшествия было направлено большое количество полиции и медицинских бригад", - написал администратор турецкого паблика в Facebook.

Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть 4-летнего мальчика и его 6-летней сестры. Подозреваемого задержали на месте преступления.

Его супруга рассказала, что семья приехала из Украины и снимала квартиру, мать детей жила внизу со свекровью, а муж - наверху с детьми. По ее словам, сначала он пытался убить ее, но женщина убежала и заперлась в комнате.

Позже СМИ выяснили, что речь идет об Алексее Навроцком. 37-летний мужчина с отличием окончил ХНУ им. Каразина по специальности "банковское дело". С 2009 по 2014 работал в аппарате Верховной Рады помощником нардепа. Дважды избирался депутатом Харьковского райсовета, а в 2015 году прошел в Харьковский городской совет, числился во фракции "За Харків, за Відродження". До войны занимал пост проректора по научной работе ХНУ им. Каразина. С марта находился в отпуске, который взял за свой счет.

Ранее мы писали, что бывший топ российской газовой компании приехал на Пасху в Испанию, убил свою семью и покончил с собой.

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