Житель Иркутской области убил сестру после того, как она отказалась от участия в "Бессмертном полку". Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Усольского городского суда России.

Между родственниками произошла ссора 9 мая. Решив отметить праздник, брат и сестра приобрели алкоголь и пригласили к себе родных. Когда в гости пришла племянница, хозяева дома уже были пьяные и ругались по поводу пропавшей медали отца, который принимал участие в Великой Отечественной Войне, а также из-за дома, в котором они жили.

Родственники никак не могли решить, кому он должен принадлежать. Кроме того, брат упрекнул сестру за то, что она отказалась участвовать в акции "Бессмертный полк", которая проходила в этот день в их селе. На что она ответила, что их отец не заслужил таких почестей. После словесной перепалки они успокоились и продолжили распивать спиртное. Через некоторое время сестра ушла спать, а мужчина остался на кухне. С его слов, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и его внезапно охватила злость, гнев и ненависть к родной сестре. Происходившее в дальнейшем он помнит плохо.

Женщина скончалась от нескольких ножевых ранений в грудь до приезда скорой помощи. Мужчина полностью признал свою вину, во время допроса он сказал, что убивать свою сестру не хотел, всему виной послужил алкоголь.

Суд избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следствие по делу продолжается.

Как писала "Страна", на Запорожской АЭС уволили троих сотрудников за участие в акции "Бессмертный полк".

Год назад в России акцию "Бессмертный полк" отменили из-за коронавируса.

Тем временем вйна в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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