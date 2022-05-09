В понедельник, 9 мая, в Москве началось шествие "Бессмертного полка". Во главе идет президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца.

Кроме того, сегодня по Москве на марше "Бессмертного полка" прошла колонна из "ДНР".

Ранее российский президент Владимир Путин выступил на параде по случаю 9 мая. "Страна" подробно писала, что сказал Путин в своей речи на 9 мая.

Кроме того, мы сообщали, как в подконтрольных РФ городах прошло 9 мая.

Тем временем в Украине уже 75-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.