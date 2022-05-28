Австрийское издание Heute сообщает подробности недавней драки в Вене, когда прямо перед одним из самых шикарных отелей города "Бристоль" несколько мужчин вышли из черных внедорожников с украинскими номерами и жестоко избили двух таксистов, ожидавших клиентов перед отелем.

47-летний водитель в результате нападения потерял сознание и остался неподвижно лежать на асфальте, сообщает издание. Один из нападавших оттолкнул бессознательную жертву в сторону, прежде чем он и его спутники сели в два внедорожника (BMW X5, Toyota Land Cruiser) и скрылись.

Как удалось выяснить Heute, перед дракой между двумя сторонами произошел конфликт. По словам представителя полиции Кристофера Верхняка, политический мотив исключен.

Автомобили нападавших, вероятно, находились на парковке, предназначенной для такси. Когда на это обратили внимание таксисты и попросили освободить место, ситуация обострилась. По словам очевидцев, мужчины агрессивно отреагировали на замечание таксистов.

"Впоследствии таксисты подверглись нападению, как видно на видео", - подтверждает Верхняк.

Два таксиста (48 и 47 лет) в драке получили несколько травм. 47-летний мужчина, который находился на улице без сознания, был доставлен в больницу с подозрением на переломы головы. Его 48-летнему товарищу повезло немного больше: он был "всего лишь" легко ранен, сообщает Heute.

"По первым следственным данным подозрение лежит на гражданине Украины. Дальнейшие расследования продолжаются", - говорит представитель полиции.

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