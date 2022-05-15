В воскресенье, 15 мая, в Вене (Австрия) проходит марш в поддержку Украины.

На ролике можно увидеть, что на улицы города вышло большое количество людей, которые выступают против войны в Украине. Основные слоганы, которые скандирует колонна людей, "Россия - убийца" и "Путин - террорист".

Ранее мы писали, что 9 мая в Вене на главной площади города Штефанплац прошел концерт в честь Дня Победы. Рядом также проходил митинг за Украину. Его участники скандировали: "Фашисты!", "Слава Украине! Героям слава!", "Смерть врагам". Две акции разделяли кордоны полиции.

Также "Страна" рассказывала, как 8 мая в Берлине на демонстрации в честь дня окончания Второй мировой войны полиция отобрала украинский флаг и свернула его. Посол в Германии Андрей Мельник назвал это "огромным позором для Берлина". А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "это нападение на всех, кто сейчас с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии".

Напомним, что война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.