В Берлине сегодня на демонстрации в честь дня окончания Второй мировой войны полиция отобрала украинский флаг и свернула его. Видео с тем, как правоохранители сворачивают и отбирают большое полотно, которое держали несколько человек, опубликовало немецкое издание BILD.

Посол в Германии Андрей Мельник назвал это "огромным позором для Берлина".

А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "это нападение на всех, кто сейчас с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии".

"Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень", - написал он у себя в Twitter.

Скриншот: Twitter/Dmytro Kuleba

Напомним, что 9 мая в Берлине власти запретили вывешивать возле мемориалов украинские и российские флаги.

"Война не должна вылиться в конфликты или споры в Берлине, выходящие за рамки демократического дискурса", - заявили по этому поводу в полиции.

Потом, после общественного резонанса, демонстрировать украинскую символику 8 и 9 мая все-таки разрешили, за исключением мемориальных мест, где запрещены любые символы. В Берлине заявили, что исключение сделают лишь для ветеранов и дипломатов.

Также 8 и 9 мая у мемориальных мест в Берлине запрещены демонстрация символа "Z", посещение в любых элементах военной униформы, марши и песни о войне.