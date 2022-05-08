На демонстрации в Берлине полиция забрала у митингующих украинский флаг. Киев возмутился ее действиями
В Берлине сегодня на демонстрации в честь дня окончания Второй мировой войны полиция отобрала украинский флаг и свернула его. Видео с тем, как правоохранители сворачивают и отбирают большое полотно, которое держали несколько человек, опубликовало немецкое издание BILD.
Посол в Германии Андрей Мельник назвал это "огромным позором для Берлина".
А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "это нападение на всех, кто сейчас с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии".
"Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень", - написал он у себя в Twitter.
Скриншот: Twitter/Dmytro Kuleba
Напомним, что 9 мая в Берлине власти запретили вывешивать возле мемориалов украинские и российские флаги.
"Война не должна вылиться в конфликты или споры в Берлине, выходящие за рамки демократического дискурса", - заявили по этому поводу в полиции.
Потом, после общественного резонанса, демонстрировать украинскую символику 8 и 9 мая все-таки разрешили, за исключением мемориальных мест, где запрещены любые символы. В Берлине заявили, что исключение сделают лишь для ветеранов и дипломатов.
Также 8 и 9 мая у мемориальных мест в Берлине запрещены демонстрация символа "Z", посещение в любых элементах военной униформы, марши и песни о войне.