9 мая в Вене на главной площади города Штефанплац идёт концерт в честь Дня Победы. На нем исполняют песни военных лет.

На концерт многие люди пришли с портретами своих воевавших родственников. Также у них в руках красные флаги и флаги России.

Рядом идёт митинг за Украину. Его участники скандируют: "Фашисты!", "Слава Украине! Героям слава!", "Смерть врагам".

Две акции разделяют кордоны полиции.

Между тем мемориал советским воинам в Вене находится под усиленной охраной полиции. Рядом расположена группа людей с украинским флагом.

После концерта его участники прошли маршем "Бессмертного полка" по центру города в сопровождении большого числа полицейских.

Ранее "Страна" описывала, как в Берлине отмечали День Победы. В Трептов-парке Берлина, где стоит мемориал советскому воину-освободителю, пришли выходцы из России и сочувствующие. Они несли портреты воевавших членов семей.

Ранее "Страна" рассказывала, как 8 мая в Берлине на демонстрации в честь дня окончания Второй мировой войны полиция отобрала украинский флаг и свернула его. Посол в Германии Андрей Мельник назвал это "огромным позором для Берлина". А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "это нападение на всех, кто сейчас с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии".