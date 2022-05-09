В интернете появилось видео, как сегодня отмечали День Победы в Трептов-парке Берлина, где стоит мемориал советскому воину-освободителю.

В основном туда пришли выходцы из России и сочувствующие. Они несли портреты воевавших членов семей.

На одном из видео мужчина - участник шествия доказывает немецкой полиции, что "Путин одержит победу".

Ранее "Страна" рассказывала, как в Берлине сегодня на демонстрации в честь дня окончания Второй мировой войны полиция отобрала украинский флаг и свернула его. Посол в Германии Андрей Мельник назвал это "огромным позором для Берлина". А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "это нападение на всех, кто сейчас с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии".

Также мы сообщали, что у украинского посла в Германии Андрея Мельника спросили, кто спас немецкую столицу от фашизма, на что дипломат ответил: "Украина".