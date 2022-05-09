У украинского посла в Германии Андрея Мельника спросили, кто спас немецкую столицу от фашизма, на что дипломат ответил: "Украина".

Видео инцидента публикуют соцсети.

Посол садился в автомобиль, когда мужчина из толпы спросил на немецком языке: "Мельник, кто, по вашему мнению, освободил Берлин от фашизма?"

"Украина", - ответил Мельник.

Ранее "Страна" сообщала, что Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Владимира Зеленского принимать президента ФРГ Штайнмайера.

"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - сказал Мельник в начале мая.

Через несколько дней Мельник заявил, что не хочет извиняться перед канцлером ФРГ Шольцем за оскорбление.

"Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни", - высказался Мельник.

А до этого инцидента скандальный посол раскритиковал традиционные Пасхальные марши мира в Германии.