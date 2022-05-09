Посол Мельник объяснил немцам, что Берлин от фашизма освободила Украина. Видео
У украинского посла в Германии Андрея Мельника спросили, кто спас немецкую столицу от фашизма, на что дипломат ответил: "Украина".
Видео инцидента публикуют соцсети.
Посол садился в автомобиль, когда мужчина из толпы спросил на немецком языке: "Мельник, кто, по вашему мнению, освободил Берлин от фашизма?"
"Украина", - ответил Мельник.
Ранее "Страна" сообщала, что Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Владимира Зеленского принимать президента ФРГ Штайнмайера.
"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - сказал Мельник в начале мая.
Через несколько дней Мельник заявил, что не хочет извиняться перед канцлером ФРГ Шольцем за оскорбление.
"Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни", - высказался Мельник.
А до этого инцидента скандальный посол раскритиковал традиционные Пасхальные марши мира в Германии.