Глава российской делегации на переговорах Киева и Москвы Владимир Мединский ответил на вопрос, поздравлял ли он членов украинской делегации с Днем победы.

"Когда победим, тогда и поздравим", - ответил Мединский на вопрос журналистки радио "Маяк" о том, будет ли он поздравлять с Днем победы членов украинской делегации на переговорах.

Напомним, сегодня в Москве проходит традиционный парад. Воздушную его часть отменили, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - из-за погоды.

На мероприятии выступил президент РФ Владимир Путин. Вопреки прогнозам, он не объявил мобилизацию. В своей речи он сказал, что НАТО якобы готовила нападение на Крым и Донбасс.

На слова Путина уже отреагировали в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк, заявил, что никаких планов нападения на Крым и Донбасс не было.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.