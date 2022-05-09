Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что НАТО и Украина якобы планировали нападение на Крым и Донбасс. Подоляк сообщил, что это не соответствует действительности.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Давайте поговорим снова. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала нападать на Крым. Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. Никаких рациональных причин для этой войны, кроме российских больных имперских амбиций, не было", - написал Подоляк.

Напомним, о планах нападения на Крым и Донбасс, которые якобы вынашивала НАТО, Путин заявил 9 мая на параде в Москве на Красной площади.

Между тем, ранее генсек НАТО заявлял, что понимает разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.