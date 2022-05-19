В Италии два гостя телешоу Maurizio Costanzo Show подрались в студии из-за России. Конфликт случился между критиком искусства Витторио Згарби и журналистом Джампьеро Мугини.

Видео перепалки и после - толкотни с бранью - публикует Телеграм-канал Spainvlc.

"Если российский певец не может приехать в Италию, то это фашизм. Если певцу или дирижёру нельзя в Италию только потому, что он из России, или не допускают российского спортсмена, то это форма фашизма со стороны Запада. Это недопустимо!", - сказал Згарби.

"Я категорически против запретов, особенно связанных с гражданством. Я против того, чтобы теннисистам запрещали ехать на Уимблдон. Но, мне кажется, что случай с дирижёром был несколько иным. Мэр Милана Сала попросил дирижёра высказаться против самой идеи войны...", - ответил Мугини.

После этого Мугини призвал Згарби успокоиться, тот в ответ также призвал оппонента успокоиться. Мугини встал и толкнул Згарби со словами "Ах ты кусок дерьма".

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