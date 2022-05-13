Международная автомобильная федерация вынесла решение по делу российского картингиста, 15-летнего Артема Северюхина, который зиганул на пьедестале чемпионата Европы. Юного спортсмена дисквалифицировали.

Об этом сообщает сайт Racefans.net.

Российский гонщик выступал под итальянским флагом на чемпионате Европы по картингу в классе OK. После победы в Портимане, во время церемонии награждения, Северюхин показал нацистское приветствие.

Впоследствии 15-летний пилот извинился за свое поведение, однако команда все равно разорвала с ним контракт, а федерация начала расследование.

Северюхин выступал в чемпионате под итальянской лицензией, которую в свете случившегося отобрали решением Автомобильного клуба Италии.

В федерации заключили, что Северюхин своими действиями нарушил сразу пять пунктов спортивного регламента, в том числе нанес моральный ущерб организации.

По ее решению Северюхин был дисквалифицирован с португальского этапа – что технически не имеет для гонщика никакого значения, поскольку после инцидента юноша больше не принимал участия в этапах чемпионата.

"Страна" рассказывала, что гонщик принес извинения за зигование и объяснил, что хотел лишь изобразить популярный итальянский жест благодарности, а почему рука полетела "от сердца к солнцу", сказать не смог.

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