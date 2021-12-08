В Швеции разразился скандал из-за публикации фотографии 15-16-летний давности, на которой тогда еще будущая министр государственного управления Ида Каркиайнен отдает нацистское приветствие.

Снимок впервые опубликовал сайт Nyheter Idag, позже он разлетелся по другим изданиям, не только шведским.

На нем 16-летняя Каркиайнен зигует, сидя на кухонном столе в квартире, которую она делила со своим бойфрендом Маттиасом (он до сих пор остался ее партнером).

После поднявшейся бури возмущений за этот кадр пришлось объясняться сначала самой министру, а потом и главе шведского правительства.

Каркиайнен написала в Фейсбуке, что фотография была сделана, когда ей было около 16 лет, и сама она уже не помнит всех обстоятельств.

"Я не помню, чтобы делала такой жест. Я понимаю, как это выглядит, но я никогда не делала ничего подобного, что можно расценивать как сочувствие идеологии нацизма", - написала Каркиайнен в соцсети.

Она пояснила, что таким образом иронизировала и пыталась высмеять эту идеологию.

"На самом деле это было сделано с иронией, не очень удачной попыткой высмеять", - оправдалась политик.

Потом она выложила более пространный пост, в котором рассказала, что у нее в квартире тусовалась неформальная молодежь, среди которой никогда не было неонацистов. Хотя постом ранее она утверждала, что не помнит себя зигующей, в новой записи вспомнила много мелких подробностей тусовок. Например, что на них иногда играли музыку популярных у нацистов групп. Но при этом добавил, что не поддерживала этого и не могла брать ответственность за то, что играли другие.

К оправданиям подключилась премьер-министр страны Магдалена Андерссон. Она сказала, что "говорила об этом с Каркиайнен, но совершенно уверена, что это не то, что отражает ее ценности". Также глава шведского кабинета охарактеризовала нацистский жест как "крайне неуместный".

"Такие жесты демонстрируют незнание истории, и они крайне неуместны", - сказала Андерссон.

Каркиайнен сейчас 33 года, она самый молодой министр в Швеции.

Свою политическую карьеру женщина начинала в городе Хапаранга, затем была избрана депутатом парламента. Она была членом комитетов по культуре и по конституционному законодательству, а также членом комиссии по наблюдению за выборами. Каркиайнен представляет социал-демократическую партию Швеции.

Ранее "Страна" рассказывала, как Лисичанская городская военно-гражданская администрация опубликовала на своей странице в Фейсбуке видеоролик о праздновании "седьмой годовщины освобождения населенного пункта от незаконных вооруженный формирований". На видео открыто зигует молодой человек в вышиванке со свастиками.

Мы также писали, что недавно в Ирпене ультраправые из С14 зиговали на портрет главы "Муниципальной стражи".