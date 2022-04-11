После "зиги" на пьедестале чемпионата Европы российский гонщик принес извинения. Видео
Российский гонщик Артем Северюхин принес извинения за то, что продемонстрировал нацистский жест во время награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу.
15-летний гонщик утверждает, что хотел лишь изобразить популярный итальянский жест благодарности, а почему рука полетела "от сердца к солнцу", он объяснить не может. Свою вину Артем признает и готов понести наказание.
Напомним, российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистский жест во время награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу.
Северюхин занял первое место в гонке первого этапа турнира в португальском Портимау. На подиуме россиянин показал нацистский жест и засмеялся.
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