Российский гонщик Артем Северюхин принес извинения за то, что продемонстрировал нацистский жест во время награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу.

15-летний гонщик утверждает, что хотел лишь изобразить популярный итальянский жест благодарности, а почему рука полетела "от сердца к солнцу", он объяснить не может. Свою вину Артем признает и готов понести наказание.

Напомним, российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистский жест во время награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу.

Северюхин занял первое место в гонке первого этапа турнира в португальском Портимау. На подиуме россиянин показал нацистский жест и засмеялся.

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