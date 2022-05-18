Дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировала на год российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы "Z" во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе.

Об этом сообщила пресс-служба федерации.

На проходивших в марте соревнованиях 20-летний российский спортсмен нарушил устав, дисциплинарный кодекс, кодекс этики, кодекс поведения и технический регламент FIG.

Сообщается, что Куляку запретили участвовать в соревнованиях под эгидой FIG до 17 мая 2023 года. Он должен вернуть бронзовую медаль, а также призовые в размере 500 швейцарских франков и уплатить судебные издержки в размере 2 тысяч франков.

Куляк имеет право обжаловать решение в апелляционной инстанции в течение 21 дня.

При этом комиссия FIG не стала наказывать главу делегации сборной России Валентину Родионенко и тренера Игоря Калабушкина. Им должно быть выделено по 1 тысяче франков в качестве компенсации расходов и по 4 тысячи – для возмещения судебных издержек.

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