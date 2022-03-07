15-летняя украинская гимнастка Даниэлла Батрона, которая завоевала "бронзу" на взрослом этапе Кубка мира в дисциплине "разновысокие брусья", отказалась выходить на пьедестал с российскими гимнастами.

Украинка вышла с сине-желтым флагом, и лишь потом награды получили россияне.

К слову, это не первый такой спортивный инцидент. Вчера на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой "Z" на груди. Куляк стал обладателем бронзы. Турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун.

Ранее мы писали о том, что чемпион мира по боксу Александр Усик записал новое видео. В нем он говорил на украинском и русском языках, обращаясь к гражданам Украины и России.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Журналист Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.