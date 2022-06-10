Если Украина откажется от культурного разнообразия, она проиграет войну. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

"Эта проблема проявилась в связи с темой предоставления гражданства Невзорову... У нас в Украине многие хотят построить большую страну с маленькой культурой. Маленькая культура - это та, которая годится для маленького моноэтничного государства типа Венгрии. Но Украина не такая страна, у нас поликультурная страна. И какая ни была бы война, какое не было бы желание забыть как можно больше русских слов...

Это все на уровне фабрики мнений, но тенденция, которая за этим стоит, требует особого внимания. Я, пока я здесь что-то значу, не дам построить из Украины большую страну с маленькой культурой. Если Украина не хочет проиграть войну, она не должна отказаться от разнообразия.

Конечно же, я за украинский язык, но давайте оставим эти мантры, которые являются обязательными. Стратегия изоляции от России победить не поможет. Поможет только стратегия создания альтернативного центра притяжения для всех, кто в России и Белоруссии тянется к свету. Чтобы все, что есть в России разумное, оказалось у нас. Иначе они станут ресурсом Европы", – сказал Арестович.

Прошлым летом Арестович заявил, что Украине нужно сменить название на "Русь-Украина".

А вскоре после этого предложил переименовать украинский язык в "руськую мову", так как он является наиболее близким к языку, на котором говорили в Киевской Руси.