Песков сделал несколько заявлений

На захваченных территориях Украины останется государственным украинский язык, "но решение данного вопроса в дальнейшем будет зависеть от волеизъявления местного населения". Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 июня.

Также он сделал ряд других заявлений:

  • В Кремле с "уважением" относятся к назначениям в "правительство ДНР" российских чиновников, рассчитывают, что они "внесут свой вклад в налаживание мирной жизни". При этом по назначениям с Москвой "был обмен мнениями".
  • Отключать европейских потребителей от газа больше не будут - всех, кто отказался платить, отключили.
  • "Спецоперация" закончится, "когда будут выполнены ее задачи" (отвечая на вопрос закончится ли война до конца года).

Напомним, ранее Песков заявил, что пока нет плана вывоза зерна из черноморских портов

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.

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