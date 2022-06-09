На захваченных территориях Украины останется государственным украинский язык, "но решение данного вопроса в дальнейшем будет зависеть от волеизъявления местного населения". Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 июня.

Также он сделал ряд других заявлений:

В Кремле с "уважением" относятся к назначениям в "правительство ДНР" российских чиновников, рассчитывают, что они "внесут свой вклад в налаживание мирной жизни". При этом по назначениям с Москвой "был обмен мнениями".

Отключать европейских потребителей от газа больше не будут - всех, кто отказался платить, отключили.

"Спецоперация" закончится, "когда будут выполнены ее задачи" (отвечая на вопрос закончится ли война до конца года).

Напомним, ранее Песков заявил, что пока нет плана вывоза зерна из черноморских портов.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.