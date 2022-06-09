Песков заявил, что на оккупированных территориях пока что оставят государственным украинский язык
На захваченных территориях Украины останется государственным украинский язык, "но решение данного вопроса в дальнейшем будет зависеть от волеизъявления местного населения". Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 июня.
Также он сделал ряд других заявлений:
- В Кремле с "уважением" относятся к назначениям в "правительство ДНР" российских чиновников, рассчитывают, что они "внесут свой вклад в налаживание мирной жизни". При этом по назначениям с Москвой "был обмен мнениями".
- Отключать европейских потребителей от газа больше не будут - всех, кто отказался платить, отключили.
- "Спецоперация" закончится, "когда будут выполнены ее задачи" (отвечая на вопрос закончится ли война до конца года).
Напомним, ранее Песков заявил, что пока нет плана вывоза зерна из черноморских портов.
Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.