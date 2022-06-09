Американские противоракетные ракеты Harpoon, которые США обещали ранее передать, уже поступили на вооружение ВСУ и находятся на береговой линии.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ – крейсера "Москва", - сказал он.

Дальность ракет Harpoon - до 280 километров.

Напомним, Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Гарпун".

Также мы писали, что в США заявили, что датские ракеты "Гарпун" не помогут разблокировать черноморские порты.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.