Британия обещает поставить Украине ракеты Brimstone, чтобы решить проблему с деблокадой портов
Правительство Британии пообещало поставить Украине партию высокотехнологичных ракет Brimstone, чтобы помочь деблокировать украинские порты.
Об этом пишет The Daily Telegraph.
Таким образом власти Британии надеются решить ситуацию с экспортом украинского зерна, который заблокировала Россия.
Напомним, что ракеты Brimstone уже используются украинскими военными. Мы публиковали видео запуска британских ракет Brimstone ВСУ.
Ранее сообщалось, что Россия начала вывозить зерно с захваченных территорий Украины по железной дороге.
Также мы писали, что по данным СМИ, Россия и Турция договорились о вывозе зерна из одесского порта, но Киев опасается разминирования.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.