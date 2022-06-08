Британия поставит Украине ракеты. Скриншот из видео

Правительство Британии пообещало поставить Украине партию высокотехнологичных ракет Brimstone, чтобы помочь деблокировать украинские порты.

Об этом пишет The Daily Telegraph.

Таким образом власти Британии надеются решить ситуацию с экспортом украинского зерна, который заблокировала Россия.

Напомним, что ракеты Brimstone уже используются украинскими военными. Мы публиковали видео запуска британских ракет Brimstone ВСУ.

Ранее сообщалось, что Россия начала вывозить зерно с захваченных территорий Украины по железной дороге.

Также мы писали, что по данным СМИ, Россия и Турция договорились о вывозе зерна из одесского порта, но Киев опасается разминирования.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.

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