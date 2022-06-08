Правительство Британии пообещало поставить Украине партию высокотехнологичных ракет Brimstone, чтобы помочь деблокировать украинские порты.

Об этом пишет The Daily Telegraph.

Таким образом власти Британии надеются решить ситуацию с экспортом украинского зерна, который заблокировала Россия.

Напомним, что ракеты Brimstone уже используются украинскими военными. Мы публиковали видео запуска британских ракет Brimstone ВСУ.

Ранее сообщалось, что Россия начала вывозить зерно с захваченных территорий Украины по железной дороге.

Также мы писали, что по данным СМИ, Россия и Турция договорились о вывозе зерна из одесского порта, но Киев опасается разминирования.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.