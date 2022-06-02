Швеция предоставит Украине военную помощь на 95 миллионов евро.

Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

В частности, Швеция предоставит противокорабельные ракеты, противотанковое оружие, винтовки калибра 12,7 мм, боеприпасы.

Ранее глава ОПУ Андрей Ермак после разговора с главой Генштаба США пообещал "неприятные сюрпризы" россиянам. Обсуждали очередную военную помощи Украине от США.

Также Reuters сообщал, что США собираются продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.