Украина и Польша будут вместе производить оружие и военную технику
Украина и Польша создадут совместное предприятие по производству оружия и военной техники. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, уже подписан Меморандум о формировании польско-украинской комиссии, которая подготовит рекомендации по созданию предприятия. Между правительствами двух стран подписан ещё ряд документов:
- Польша поможет в вопросе развития украинских общин как неотъемлемой составляющей плана восстановления.
- Страны согласились о необходимости увеличения трансграничной торговли электроэнергией и восстановлении линии электропередач Хмельницкая АЭС — Жешув.
- Декларация министров внутренних дел Украины и Республики Польша.
- Меморандум о сотрудничестве в области нацпамяти.
- Меморандум о взаимопонимании в области защиты окружающей среды.
- Меморандум о разработке инструментов содействия торговле.
Скриншот: Telegram/Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України
Ранее мы писали, что Польша хочет разместить у себя финансовый центр фонда восстановления Украины.
Также "Страна" рассказывала, что Польша согласна стать гарантом безопасности Украины, когда закончится война.