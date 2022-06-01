Украина и Польша создадут совместное предприятие по производству оружия и военной техники. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, уже подписан Меморандум о формировании польско-украинской комиссии, которая подготовит рекомендации по созданию предприятия. Между правительствами двух стран подписан ещё ряд документов:

Польша поможет в вопросе развития украинских общин как неотъемлемой составляющей плана восстановления.

Страны согласились о необходимости увеличения трансграничной торговли электроэнергией и восстановлении линии электропередач Хмельницкая АЭС — Жешув.

Декларация министров внутренних дел Украины и Республики Польша.

Меморандум о сотрудничестве в области нацпамяти.

Меморандум о взаимопонимании в области защиты окружающей среды.

Меморандум о разработке инструментов содействия торговле.

Скриншот: Telegram/Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Ранее мы писали, что Польша хочет разместить у себя финансовый центр фонда восстановления Украины.

Также "Страна" рассказывала, что Польша согласна стать гарантом безопасности Украины, когда закончится война.