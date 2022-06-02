Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал "неприятные сюрпризы" для РФ после телефонного разговора с представителями США.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, он вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным обсудили с главой комитета начштабов генералом Марком Милли новый пакет военной помощи США для Украины.

"Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, включающий РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы.

Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", - написал Ермак.

Напомним, что вчера Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

После этиого МИД России пригрозил США последствиями.

А The New York Times написал статью, что поставки Украине американских РСЗО могут вызвать эскалацию.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.