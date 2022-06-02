Очередные угрозы ядерного удара из России. Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова Джо Байдена о том, что США не видят планов у России использовать ядерное оружие в Украине, заявил следующее:

"Джо, а мы и не собираемся бахать по Украине ядерным тактическим оружием. Если мы бахнем, то стратегическим, и не по Украине совсем. Поэтому, Джо, ты себя-то не успокаивай".

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.