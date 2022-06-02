США планируют продать Украине четыре беспилотных летательных аппарата "MQ-1C Gray Eagle", которые выполняют разведывательно-ударные задачи и могут быть вооружены ракетами Hellfire.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, продажа беспилотников все еще может быть заблокирована Конгрессом.

Администрация президента Джо Байдена намерена сообщить Конгрессу о возможной продаже дронов Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное объявление об этом, рассказал представитель США.

"Gray Eagle" может летать до 30 часов и более в зависимости от своей задачи, собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Grey Eagle способен переносить также восемь ракет Hellfire.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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