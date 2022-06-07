Россия начала вывозить зерно с захваченных территорий юга Украины по железной дороге.

Назначенный россиянами "председатель" Запорожской ОВГА Евгений Балицкий заявил, что первый железнодорожный состав с зерном отправился из подконтрольной РФ части Запорожской области в Крым.

"В направлении Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора", - сказал Балицкий.

Ранее The New York Times писала о том, что Россия может продать украинское зерно африканским странам. Газета сообщила, что американский Госдепартамент разослал 14 странам предупреждение, в котором заявил, что РФ пытается продавать украденное украинское зерно. По данным издания, Российская Федерация украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов.

Между тем Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и "Азовсталь", входящие в группу Рината Ахметова "Метинвест", обратились в Офис генерального прокуратура с просьбой открыть уголовные производства о краже россиянами металлопродукции. На предприятиях добавили, что факты вывоза имущества подтверждены заявлениями оккупационных властей и коллаборантов.