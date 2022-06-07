Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия - главный виновник надвигающегося на мир голода.

Об этом он написал в своем Твиттере 7 июня.

"В надвигающемся глобальном кризисе голода виновата Россия, это следствие путинской войны. Мы работаем с ООН и нашими партнерами для того, чтобы зерно можно было безопасно экспортировать из Украины", - сказано в записи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Европе ожидают примерно 150 тысяч мигрантов до конца этого года. Такая волна, по прогнозам экспертов, может быть спровоцирована ожидающимся голодом из-за войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.