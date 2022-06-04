Европа ожидает примерно 150 тысяч мигрантов до конца этого года. Такая волна, по прогнозам, может быть спровоцирована ожидающимся голодом из-за войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

"Ожидается, что в этом году прифронтовые государства-члены ЕС примут более 150 000 мигрантов", - заявил министр внутренних дел Кипра Никос Нурис после встречи с коллегами-министрами так называемой группы MED5 в Венеции.

По данным агентства ООН по делам беженцев, в этом году около 36 400 соискателей убежища и мигрантов уже прибыли в Италию, Испанию, Грецию, Кипр и Мальту - в дополнение к 123 318 прибывшим в 2021 году.

Координатор ООН по кризисным ситуациям Амин Авад заявил в пятницу, 3 июня, что нехватка пшеницы и других зерновых может затронуть 1,4 миллиарда человек, добавив, что необходимы дополнительные переговоры, чтобы разблокировать порты в Украине, чтобы избежать голода и массовой миграции по всему миру.

Ранее мы писали, что по данным европейского пограничного агентства Frontex, число украинских беженцев в Евросоюзе превысило 7 миллионов человек.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.